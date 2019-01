Prins Bart naar Maaseik voor prinsenkostuum Rutger Lievens

28 januari 2019

16u13 1 Aalst Prins Bart De Meyst is onderweg naar Maaseik, want daar wordt zijn prinsenkostuum gemaakt. Net als velen van zijn voorgangers laat hij zijn kostuum maken bij Salon Roger in het verre Limburg.

‘Witter as wit’, dat was de slogan van Bart De Meyst tijdens zijn verkiezingscampagne. Wordt zijn kostuum straks even wit of wordt het een verrassing? Alleen Bart De Meyst en zijn team weten het. De Meyst is vandaag in Maaseik om de maten te laten opnemen, zodat Salon Roger aan het werk kan.

Op zijn Facebook staat hij op de foto naast het bord van de gemeente Maaseik, een plek waar de prins carnaval van Aalst elk jaar stopt op weg naar Salon Roger. ‘Rara... woor zemmen...?? #tradiesjefoto #deklerenvandeprins😂 #nelacheentroon #gebeitenvancarnaval’, schreef De Meyst erbij.