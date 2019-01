Prins Alex is al ex-prins voor de stad: “Ik krijg brief met ‘Aan de ex-prins carnaval Alex’, terwijl ik de scepter maar zaterdag afgeef” Rutger Lievens

23 januari 2019

13u29 0 Aalst Prins carnaval Alex De Kegel geeft zaterdag de scepter door aan zijn opvolger, maar voor de stad Aalst is hij nu al een ‘ex-prins’. De stad stuurde hem een brief met daarop ‘ex-prins 2018 Alex’.

‘Elk joor weer tzelde lieken eh... emmek em verlede week al afgegeven mss?’, zo schrijft Alex De Kegel op Facebook. Het is natuurlijk niet zo leuk om nu al als ex-prins bestempeld te worden, terwijl Alex nog zeker tot zaterdag prins carnaval is. Eigenlijk is hij zelfs voor de eeuwigheid prins carnaval 2018. “Ik vind het niet zo erg hoor, vooral grappig. Het is al het tweede jaar op rij dat de stad dit stuurt naar een prins carnaval”, zegt Alex.

Blijkbaar is de brief vanuit de dienst Stadsmarketing vertrokken. “Ik heb de stadsdiensten twee jaar geleden al eens gezegd dat ze een prins zo niet mogen aanschrijven”, zegt Feestcomitévoorzitter Dirk Verleysen.