Prijsuitreiking: Lotjonslos wint bij de grote groepen Rutger Lievens

04 maart 2019

23u06 0 Aalst Lotonslos is de overwinnaar bij de grote groepen. De carnavalsgroep haalt zo zijn 25ste overwinning binnen.

Alweer een overwinning dus voor Lotjonslos bij de grote groepen. Lotjonslos bracht dit jaar een ode aan Eendracht Aalst, de club blaast 100 kaarsjes uit. Vooral de prachtig gesculpteerde carnavalskop van Kamiel Sergant, zanger van Iendracht Veroit, sprong in het oog. “Lotjonslos bestaat 57 jaar en dit is de 25ste keer dat we winnen. Niemand doet het ons na”, zegt voorzitter Frank Van Impe.

Meer over Lotjonslos

sport

sportdiscipline