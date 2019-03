Prijsuitreiking carnaval: De Zieke Zjieratten -Twiekierenniet wint bij de kleine groepen Rutger Lievens

04 maart 2019

Carnavalsgroep De Zieke Zjieratten - Twiekierenniet heeft de overwinning binnengehaald bij de kleine groepen.

De groep ging in de stoet met honderden ‘baalekes’ en nodigde het publiek uit om met een balletje te gooien naar de wagen. Yordi Ringoir won al de ontwerpwedstrijd van de carnavalsaffiche en wint met zijn groep nu ook in de stoet van carnaval. “Twee jaar geleden wonnen we ook al eens maar dit is toch specialer omdat we vanuit de B-categorie hebben gewonnen en dus niet konden scoren met lichtjes”, zei hij.