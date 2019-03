Prijsuitreiking: Bedesterd wint bij de middelgrote groepen Rutger Lievens

04 maart 2019

22u45 0 Aalst Bedesterd wint bij de middelgrote groepen. Het is de eerste keer dat Bedesterd het haalt bij de middelgrote groepen.

Bedesterd had het in de stoet over het VIP-arrangement dat de stad Aalst aanbiedt aan toeristen. “Het moet niet altijd kritiek zijn op de stad, het mag ook eens positief zijn”, zeggen die van Bedesterd. “Het is de derde keer dat we eerste eindigen. Twee keer bij de kleine groepen, dit is de eerste keer in de categorie van de middelgrote”, klinkt het.