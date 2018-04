Preventieactie tegen diefstal uit bestelwagens 18 april 2018

02u47 0 Aalst De stad Aalst en de lokale politie organiseren een preventiecampagne tegen diefstal uit bestelwagens.

"Recente cijfers van politie tonen aan dat lichte bestelwagens van aannemers vaak een favoriet doelwit van criminelen zijn. Daaruit blijkt des te meer dat het belangrijk is om preventieve maatregelen te nemen om diefstallen te voorkomen, of materialen terug te vinden na een diefstal", zegt de stad Aalst. "Om hier een antwoord op te bieden ontwikkelden de stad Aalst en de lokale politiezone de preventieactie 'diefstal uit bestelwagens - maak van je bestelwagen geen etalage'. De stad stelt een gratis preventiepakket ter beschikking voor eigenaars van bestelwagens, met daarin een graveerpen om het materiaal te merken en afschrikkingsstickers om op de bestelwagen te kleven. Zo weten potentiele dieven dat het werkmateriaal uit de bestelwagen geïdentificeerd kan worden. Dit pakket kan afgehaald worden in het administratief centrum vanaf 30 april", zegt de stad. (RLA)