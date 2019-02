Pretland komt naar Aalst: “Vanaf april 1.700 vierkante meter binnenspeeltuin in Kapiteintjesstraat” Rutger Lievens

26 februari 2019

17u08 24 Aalst Aalst krijgt eindelijk een grote binnenspeeltuin. Begin april opent Pretland in de Kapiteintjesstraat.

In Aalst is het een gat in de markt, een grote binnenspeeltuin. Ouders moeten met hun jonge kinderen naar naburige gemeenten of steden als ze hun kroost willen loslaten in een grote binnenspeeltuin. Daar komt binnenkort verandering in. “Begin april openen wij in de Kapiteintjesstraat in Aalst een nieuwe grote Pretland-binnenspeeltuin van 1.700 vierkante meter”, zegt Sander Bochman, operationeel manager Pretland België. “Als onderdeel van de grote Ballorig-groep, het Nederlandse moederbedrijf, is Aalst zorgvuldig uitgekozen als eerste nieuwe Pretland- vestiging, het zesde filiaal in België.”

Info over wat er precies te beleven zal zijn, volgt later.