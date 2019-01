Prékiezing van De Zwisjelmoizen voorspelt nu al winnaar prinsenverkiezing: “Het wordt prins De Meyst!” Rutger Lievens

05 januari 2019

14u54 0 Aalst Bart De Meyst wordt eind deze maand prins carnaval van Aalst, althans zo voorspelt de Aalsterse carnavalsgroep De Zwisjelmoizen. Al tien jaar organiseren deze carnavalisten een voorverkiezing en al tien jaar is de winnaar van de Prékiezing tot prins verkozen.

De Prékiezing vond plaats na het Driekoningenfeest op het Statieplein. “Er was een opkomst van 300 carnavalisten. Na de optredens van ex-prinsen was het de beurt aan de kandidaten. Eerst was Massi en daarna was Meyst aan de beurt. De stemming, zonder bedrog, was dit keer zeer duidelijk. Volgens de stemming, met een ruim verschil, is onze nieuwe prins de Meyst! Proficiat”, aldus de carnavalisten. “De echte verkiezing is bij deze overbodig.”