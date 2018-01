Postkaart van Aalsters Ros Beiaard op de kop getikt voor 50 euro VERZAMELOBJECT 31 januari 2018

In de carnavalsverzameling van Tom Huybrechts zit er een originele postkaart uit 1902. De postkaart toont een van de voorgangers van het huidige Ros Balatum. "Op de foto staat het Aalsters Ros Beiaard, de vierheemskinderen en de reuzen Polydoor, Polydora en Polydorken. Aan de stempel uit 1902 zie je hoe oud ze is", zegt Tom Huybrechts. "Deze vond ik in 't Groen Kruis aan de Hopmarkt, bij de prentkaartenclub. Ik kocht de prentkaart voor 2.000 Belgische Frank (50 euro, red.)."