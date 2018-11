Populaire Oilsjters Zangpalois keert terug in 2019 Rutger Lievens

26 november 2018

18u24 0 Aalst Groot nieuws op de Prinsenrevue van de Prinsencaemere afgelopen weekend in De Werf in Aalst, want daar werd aangekondigd dat ‘t Oilsjters Zangpalois volgend jaar terugkeert.

“Trots en fier kunnen we jullie meegeven dat er volgend jaar terug een editie van ‘t Oilsjters Zangpalois komt”, luidde het enthousiast bij de Prinsencaemere. “Met trots kunnen we al enkele namen vrijgeven: Den Board, Tommeken, Stephanie, Werner, Michelleken, Yvan De Boitselier en Nicole Schellinck.”

‘t Oilsjters Zangpalois zal plaatsvinden op 30 november 2019 in de Oktoberhallen in Wieze. Kaarten zijn nu al verkrijgbaar via de website www.prinsencaemere.be.