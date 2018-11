Pop-ups voor goede doel in Pieter Van Aelst Actie Warm-Up steunt hele jaar door lokale initiatieven Rutger Lievens

26 november 2018

16u58 0 Aalst De Warm-Up is van start gegaan in de Pieter Van Aelst-winkelgalerij in Aalst. De komende weken kan je er verschillende goede doelen uit de regio steunen. Het initiatief groeit nog in 2019. “Als er een pand leegstaat in de Pieter Van Aelst zullen wij er een pop-up voor het goede doel organiseren”, klinkt het.

In Aalst wordt al opgewarmd voor de Warmste Week van Studio Brussel met de Warm-Up in de Pieter Van Aelst-winkelgalerij. Het is de tweede editie van de Warm-Up. “Vorig jaar haalden we het mooie bedrag van 10.000 euro op. Het zou fantastisch zijn, mocht dat nog eens lukken”, zegt Yoshi Vervaet van welzijnsorganisatie RWO-ARA vzw die de Warm-Up organiseert. “In 2017 waren we al midden november gestart, dus was er iets meer tijd. We hopen dat het opnieuw lukt”, zegt hij.

Het Regionaal Welzijnsoverleg Arrondissement Aalst (RWO-ARA) organiseert de Warm-Up in samenwerking met vzw Schoonderhage, een welzijnsorganisatie die mensen met een beperking begeleidt. “Onze actie is tweeledig. Enerzijds is er de verkoop van zelfgemaakte eindejaarsgeschenken door Schoonderhage van 26 november tot 7 december”, zegt Yoshi. “Anderzijds willen we welzijn in de kijker zetten via workshops specifiek voor kinderen en jongeren van 7 tot 23 december.”

Warme pop-up

De Warm-Up bevindt zich op dezelfde locatie als vorig jaar, recht tegenover de Oil & Vinegar-winkel. “Op vrijdag 7 december maken we de resultaten van de actie van Schoonderhage vzw bekend, staan we stil bij het aanbod workshops en doen we een vooruitblik naar pop-up perspectieven/samenwerkingen in 2019", zegt Yoshi, die al een tipje van de sluier oplicht.

In 2019 zal je namelijk doorheen het jaar het goede doel kunnen steunen in de Pieter Van Aelst-winkelgalerij. “Op momenten dat er een pand leeg komt te staan, zullen wij het invullen. In dat winkelpand zullen we mensen kunnen informeren over wat er allemaal bestaat op vlak van welzijnsorganisaties in de regio van Aalst. We zullen er workshops en activiteiten organiseren voor onze goede doelen”, klinkt het.

Aalst laat hart zien

In totaal lopen er in de directe omgeving van Aalst zo’n 110 acties voor de Warmste Week. Zo is er een wafelverkoop ten voordele van Dierenasiel Sint-Hubertus en is er Knuffel For Life voor de Vlaamse Vereniging van Autisme. Op DVM HTB is er het ‘Warmste Oudercontact’: ‘Ouders komen op bezoek bij de klassen -en/of vakleraar om de resultaten te bespreken. Wij luisteren het geheel op met live optredens, een vraag-je-plaatje-aan-radiomoment, warme drankjes en hapjes’, beloven de leerkrachten.

Het volledige overzicht van acties vind je dewarmsteweek.stubru.be.