Pop-up muziekmuseum in klooster 28 april 2018

02u32 0

De voorbije 25 jaar verzamelde, restaureerde en stemde Herman D'hoker (83) uit Herdersem meer dan 300 unieke citers. Een deel van die instrumenten stelt hij nu tentoon in een pop-upmuseum in Mere. Liefhebbers van gitaren, violen en andere snaarinstrumenten moeten zeker eens langsgaan in het klooster van Mere. Daar is een unieke verzameling van citers te zien. Dat instrument ontstond in de 15de eeuw en is ouder dan de gitaar en de viool. De passie van Herman ontstond kort na de val van de Berlijnse muur. "Tijdens een bezoek aan mijn naar Duitsland uitgeweken broer, kocht ik mijn eerste citer op een rommelmarkt. Ik raakte gefascineerd", vertelt Herman. Langzaamaan kreeg hij meer instrumenten in zijn bezit. Nadat de leerkracht met pensioen ging, koos hij voluit voor zijn hobby. Vandaag staat de teller op meer dan 300 citers en zijn de regels streng. "Ik beperk me tot Europese en Amerikaanse citers omdat die dezelfde roots hebben." Heel wat instrumenten zijn door Herman eigenhandig gerestaureerd en ontdaan van houtworm. Om elke variant te bezitten, bestelde Herman ook verschillende bouwdozen. "Het is geweldig te kunnen spelen op een instrument dat je zelf herstelde of bouwde."





Bezichtigen kan op vrijdag en zaterdag van 14 tot 17 uur of op aanvraag in de Kloosterstraat 27 in Mere. Meer info via 0496/27.00.84 of op www.citermuseum.com. (KMJ)