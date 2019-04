Pontstraat vanaf 24 april elke woensdag schoolstraat Rutger Lievens

11 april 2019

17u32 5 Aalst Vanaf woensdag 24 april wordt het deel van de Pontstraat tussen de Volderstraat en de Kerkstraat elke woensdagochtend en -middag ingericht als schoolstraat. De straat wordt bij het begin en het einde van de schooltijd afgesloten voor ingaand gemotoriseerd verkeer om de schoolomgeving veiliger te maken.

De Pontstraat is een straat met misschien wel de meeste schoolpoorten: zowel het Lyceum, DvM en de lagere en secundaire school van DvM hebben er een toegangspoort. De vraag om daar een schoolstraat van te maken, leefde al langer.

Elke woensdag zal een deel van de Pontstraat ’s morgens van 8 uur tot 8.45 uur en ’s middags van 11.50 uur tot 12.30 uur afgesloten worden. Er worden dan tijdelijk nadarhekken geplaatst door vrijwilligers ter hoogte van de Volderstraat en de Kerkstraat. Gemotoriseerd verkeer kan op die manier niet meer tot aan de Sint-Martinuskerk rijden. Kinderen die naar school gaan in het Sint-Jozefscollege kunnen veilig te voet of met de fiets tot aan de ingang van de school.

De stad vraagt ouders en kinderen van de scholen in de buurt om zo veel mogelijk te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer te komen. “Wie toch met de wagen komt, kan de kinderen laten uitstappen aan de Anna Snelstraat of kan zich best parkeren in parking De Burcht of op de Houtmarkt”, zegt de stad Aalst. “Bewoners uit de straat mogen zich tijdens de uren van de schoolstraat stapvoets verplaatsen met de wagen, maar worden gevraagd hun verplaatsing indien mogelijk te verplaatsen naar een ander tijdstip (voor of na het afsluiten van de schoolstraat).”

Verkeersveiligheid speerpunt ‘Aalst Ontknoopt’

Het verhogen van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen is een van de belangrijke speerpunten in het mobiliteitsplan ‘Aalst Ontknoopt’. “Eén van de ingrepen daartoe is het invoeren van schoolstraten. Door gemotoriseerd verkeer te weren bij het begin en einde van de lestijden kunnen schoolgaande kinderen op een veiligere manier naar school. Er ontstaat immers meer plaats voor voetgangers en fietsers. Bovendien is het ook gezonder. Minder auto’s betekenen namelijk ook minder uitlaatgassen en fijn stof waaraan de kinderen worden blootgesteld”, zegt de stad Aalst.

De Pontstraat is de tweede straat op Aalsters grondgebied waar de schoolstraat wordt ingevoerd. “In 2016 werd in Meldert al de eerste schoolstraat opgestart. In september 2018 probeerden een aantal Aalsterse scholen het principe één dag uit tijdens de ‘Dag van de schoolstraat’. Ouders en kinderen werden aangemoedigd om te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar school te gaan”, aldus de stad Aalst. “Het Sint-Jozefscollege in de Pontstraat nam toen deel en was bijzonder enthousiast. De stad zal nu in de Pontstraat het principe van de schoolstraat elke woensdag uittesten tot het einde van het schooljaar. Daarna wordt het proefproject geëvalueerd. “

Nog meer schoolstraten(?)

Scholen met interesse in de opstart van een schoolstraat, kunnen contact opnemen met de stad. Voorwaarde is wel dat er een schoolpoort langs de straatkant is, dat de school niet aan een (drukke) verbindings- of gewestweg ligt en dat alle scholen in de straat akkoord gaan. Tot slot zijn er ook genoeg ouders en/of leerkrachten nodig die de nadarhekken als vrijwilliger willen bemannen.