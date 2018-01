Polonaise voor carnavalsmatch Okapi Aalstar POSITIEVE #Oilsjtpositief NOOT VAN DE FEESTCOMITE¿VOORZITTER 31 januari 2018

Feestcomitévoorzitter Dirk Verleysen vindt het nieuw en #Oilsjtpositief dat het Aalsters Feestcomité het feest opnieuw in gang zal zetten op de carnavalsmatch van Okapi Aalstar.





"Het Feestcomité doet dat al een tijdje niet meer, al van voor ik voorzitter ben geworden. Danny Verhulst van Okapi Aalstar sprak me daarover aan en stelde voor met een wit blad te herbeginnen. Dus zullen we daar staan op carnavalszaterdag om 20.15 uur in het Forum. Met de prins carnaval Alex starten wij de polonaise", zegt Feestencomitévoorzitter Dirk Verleysen.





Er zullen ook optredens zijn van prinsen carnaval Raf Sidorski, Jurgen Cooman, Joeri Mens, Bart Van den Neste, Kris De Poorter en carnavalsgroep Beschomt. Na de wedstrijd zijn er in alle kantines van het Forum carnavalsfuiven met 'Oilsjterse Liekes'. Okapi speelt die avond tegen Proximus Spirou.