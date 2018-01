Politiezone neemt nieuw flitstoestel in gebruik MOBIEL APPARAAT INZETBAAR OP ALLE MOGELIJKE LOCATIES KOEN BATEN

01 februari 2018

02u51 0 Aalst De politiezone van Aalst heeft recent een nieuwe flitspaal in gebruik genomen. Enkele inwoners zagen de flitser deze week opduiken in de vorm van een flitscontainer. De NK70, zoals het toestel heet, heeft nog heel wat andere functies en is inzetbaar op alle mogelijke locaties om te controleren. "De flitser zal voornamelijk ingezet worden op de zwarte zones die in ons flitsplan zijn opgenomen", vertelt politiewoordvoerster Katrien Ottevaere.

De nieuwe NK70 werd afgelopen week voor het eerst opgemerkt door enkele buurtbewoners ter hoogte van 't Hof Texel in Moorsel. De flitser zat in een container opgesteld en zal door de politie van Aalst nu vaker worden ingezet om te flitsen. "Voor alle duidelijkheid zal ook onze flitswagen er nog steeds op uit trekken om te blijven flitsen, maar met dit toestel kunnen we op een andere locatie ook meteen snelheidsovertreders betrappen, waardoor op twee locaties op hetzelfde moment wordt gecontroleerd", klinkt het. De NK70, met een prijskaartje van rond de 60.000 euro, is multi-inzetbaar op drie verschillende manieren. "Het kan los van het voertuig op een driepikkel worden gezet, maar het kan ook op de wagen gemonteerd worden of als flitscontainer. De aankoop was al sinds mei vorig jaar beslist, maar pas recent is hij in gebruik genomen en dient het als extra controlemiddel."





Zes rijstroken

Het toestel zelf kan naast de meerdere functies ook een veel groter bereik aan. In totaal kan het over zes rijstroken overdreven snelheid detecteren tot een snelheid van 300 kilometer per uur. Dit geeft de politie ook de mogelijkheid om de flitser op bredere banen in te stellen of op andere locaties waar er een breed wegdek is. Bovendien is de flitser ook een pak veiliger omdat hij op infrarood werkt. "Dit wil zeggen dat er geen zichtbare flits is. De bestuurders kunnen dus niet verblind worden, wat veiliger is", aldus Ottevaere. "Met deze flitspaal kunnen we op een aantal plaatsen flitsen waar het moeilijker is om onze personenwagen te installeren. Bijvoorbeeld aan werken of kleinere straten, kan de NK70 zeker worden ingezet om ook daar op snelheid te kunnen controleren. Uiteraard hebben we bij onze politiezone een flitsplan van de meest zwarte punten en houden we daar rekening mee voor onze snelheidscontroles. In de toekomst kan het flitsplan altijd veranderen en kan de camera ook eenvoudig op een andere locatie worden opgesteld zonder dat het meteen opvalt", besluit Ottevaere.