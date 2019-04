Politierechter zet stap opzij na wrakingsverzoek van advocaat Koen Baten

04 april 2019

11u13 0 Aalst Politierechter Mireille Schreurs zet zelf een stap opzij in het dodelijke ongeval waarvoor Jurgen V.D.M. binnenkort terecht moet staan in de politierechtbank van Aalst. Het dodelijk ongeval dateert al van oktober 2015, waarbij een 22-jarige voetganger om het leven kwam.

De zaak sleept al een hele tijd aan omdat er nog een uitspraak hangende is in verband met het dronkenschap van de beklaagde. De advocaten betwisten dit. Op 14 maart werd de zaak normaal behandeld, maar er kwam opnieuw een uitstel omdat er nog geen uitspraak is in cassatie. De politierechter liet zich toen een uitspraak ontvallen dat het dronkenschap volgens haar vast stond, iets wat de advocaat niet kon aanvaarden. Hij diende daarom een wrakingsverzoek in. “Een rechter dient ten alle tijde onpartijdig te zijn, net zoals het openbaar ministerie”, zegt Frank Scheerlinck.

De advocaat laat weten dat de politierechter nu zelf een stap opzij zet en dus zal een andere politierechter aangesteld moeten worden in deze zaak. De zaak wordt verdergezet op 2 mei. “Wij hopen dit nu in alle sereniteit te kunnen doen", besluit Scheerlinck.