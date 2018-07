Politieke carnavalisten debatteren in carnavalskantine Rutger Lievens

22 juli 2018

11u04 2 Aalst De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober komen eraan en de politici kunnen zich al zeker op één politiek debat tonen: de Oilsjterse Politieke Watchparty in de carnavalskantine Halle 13 op zondag 30 september.

Er is om 15 uur een kopstukkendebat met de lijsttrekkers. Om 16.30 uur is er een debat met alleen maar mannen waaronder Dylan Casaer (Lijst A), Philippe Kiekens (Open Vld), Bart Van Den Neste (Open Vld), Sam Van De Putte (sp.a) en Iwein De Koninck (CD&V). Aan het debat met alleen maar vrouwen om 16 uur doen onder meer Sarah Smeyers( N-VA), Joke De Swaef (Open Vld) en Katrien Beulens (CD&V) mee. Om 17 uur is het aan de nieuwkomers zoals Sarah De Bruecker (Groen) en Vincent Delforge (N-VA). Er is om 17.30 uur het debat van politieke carnavalisten met kandidaten Gil De Boeck (CD&V), Guy Claus (VB), Chris Boone (Lijst A), Bart Marcoen (Open Vld) en Raf Sidorski (N-VA).