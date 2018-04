Politiek niet klaar voor stad zonder fabriek PARTIJEN ZIEN TEREOS NIET OP KORTE TERMIJN VERDWIJNEN RUTGER LIEVENS

02u50 0 Aalst Nu de stad de 600 bezwaarschriften tegen de nieuwe fabriekstoren van Tereos Syral naast zich neerlegt, wil het actiecomité via een burgerinitiatief de politieke partijen kleur laten bekennen op de gemeenteraad. Wij stelden hen de vraag nu al: 'Betekent een stem op uw partij een bestemmingswijziging op korte termijn van industriegebied naar zone voor wonen op het eiland Chipka? Waarom wel/niet?'

Sam Van de Putte (sp.a)

"Nee. Een industriezone in het hart van een groeiende stad is niet meer van deze tijd, maar een bestemmingswijziging zien we pas mogelijk wanneer de fabriek niet blijft voldoen aan de milieu-, mobiliteits- en andere voorwaarden, de werkgelegenheid bij de fabriek blijft dalen of wanneer de activiteit bij Tereos volledig stilvalt. Het volgend stadsbestuur moet in overleg met de inwoners een visie ontwikkelen over hoe 'het eiland Chipka' er kan uitzien wanneer de industriezone zou verdwijnen. Daarvoor moeten we weten of de industriezone volledig moet ontmanteld en gereinigd worden en welke stappen hiervoor moeten gevolgd worden. Misschien kunnen delen van het industriële verleden een herbestemming krijgen. Vanuit sp.a willen we de komende zes jaar op alle mogelijkheden en scenario's een duidelijk zicht krijgen."





Iwein De Koninck (CD&V)

"Nee, niet op korte termijn. Ik ben voorstander voor een breed debat vanuit de basis. Het moet gedragen zijn door de bevolking. Zolang er geen debat over is geweest, kunnen we niet praten over een eventuele bestemmingswijziging. Dit is mijn persoonlijke overtuiging. Ik denk dat er binnen elke partij wel voor- en tegenstanders zullen zijn. Bij CD&V staat het thema alvast geagendeerd om het te bespreken."





Lander Wantens (Groen)

"Nee, een bestemmingswijziging voor de site is pas een optie als het bedrijf plannen heeft om de site te verlaten. Als Groen willen wij vooral duidelijkheid van Tereos wat de plannen zijn binnen 10 à 30 jaar, ook rond de werkgelegenheid op de site. Tot de dag dat het bedrijf beslist te vertrekken is het zaak om de hinder zoveel mogelijk te beperken en ook het uitzicht zo goed als mogelijk in het stadszicht in te passen. Dit wil zeggen: aanpak van het mobiliteitsprobleem, de Burchtstraat en de omliggende kruispunten verkeersveiliger maken. Het uitzicht van de installaties willen we veel aangenamer maken. En de geluids- geuroverlast waar mogelijk nog meer beperken."





Christoph D'Haese (N-VA)

"Nee, geen herbestemming op korte termijn. Uiteraard is N-VA de herbestemmingspiste genegen. Een fabriek midden in de stad is altijd een anachronisme. Meer zelfs, samen met onze schepen van Ruimtelijke Ordening heb ik het visieplan De Kaaien mee helpen vormgeven. Dat ligt klaar, maar vandaag stelt de noodzaak zich niet. Tereos voldoet aan alle wettelijke normen en de vraag is er niet. Tereos is een belangrijke werkgever. Soms is dromen goed, maar N-VA neemt in dit dossier een realistische houding aan."





Michel Van Brempt (VB)

"Ja, we moeten daar onmiddellijk mee beginnen. Die fabriek is gevaarlijk met die biodiesel. Er moest al lang een uitdoofscenario zijn geweest, maar doet men het omgekeerde. Bij Tereos worden regelmatig mensen afgedankt, dus voor de werkgelegenheid in de toekomst moet de stad het ook niet doen. Ik ken geen enkele stad die zoiets in zijn centrum heeft. Om nog te zwijgen van de overlast aan vrachtwagens. Aalst ontknoopt? Herstel het eiland Chipka!"





Ann Van de Steen (SD&P)

"Nee. Voor het geval Tereos ooit onze binnenstad zou verlaten, kan deze ruimte volgens mij best een groene long worden. Een open ruimte aan de Dender, waar het leuk is om te flaneren. Tereos is sinds 1873 in onze stad gevestigd. Dat is gewoon een historische realiteit. Uiteraard zou de dag van vandaag een dergelijke industriële activiteit opstarten niet meer kunnen in een stadscentrum. De vraag of je het bedrijf daar graag ziet of liever weg wil, is een vraag voor een breder en uitvoeriger debat dan wat gratuite slogans rond te strooien. Dat debat willen we zeker niet uit de weg gaan en iedere stadsbouwer zal beseffen dat deze site in het midden van onze stad grote opportuniteiten kan bieden voor de toekomst, maar dan liefst met wat meer body en argumenten dan vandaag."





Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)

"Nee. Als ik nu zou zeggen: 'Stem op ons, binnen zes jaar staat die fabriek er niet meer', dan zou ik liegen. Wie dat zegt maakt de mensen blaasjes wijs. Vind ik het een goeie zaak, zo'n grote fabriek in het stadscentrum? Nee. En het zou een uitgelezen locatie zijn voor meer groen in de stad, gecombineerd met industrieel erfgoed waar je wie weet leuke lofts in kan maken. Het zou een meerwaarde zijn voor de stad en op termijn moet je daar naartoe, maar je moet realistisch blijven. Eerst moeten er nog heel wat stappen ondernomen worden, we moeten bekijken wat de mogelijkheden zijn en wat het bedrijf van plan is."