Politiek akkoord over nieuw zwembad: kostenplaatje van 51 miljoen euro tot 2051 Rutger Lievens

17 juli 2018

00u00 11 Aalst Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Lijst A hebben een akkoord bereikt over de toekomst van het stedelijk zwembad, ondanks vele vragen rond de financiële haalbaarheid. "Vanaf 2021 duiken we een nieuwe zwembadtoekomst in", zegt burgemeester D'Haese. Een toekomst die 51 miljoen euro kost.

De stad Aalst zal de financiële consequenties van deze beslissing alvast tot 2051 dragen. "Dit is een dossier met een belangrijke financiële impact voor de komende jaren", knikt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). "We verbinden ons immers tot 2051 en dan ga je niet over één nacht ijs. We hebben de voorbije dagen volop benut om alle aspecten van het dossier grondig te bestuderen en alle onduidelijkheden uit te klaren, zodat er in de toekomst geen onaangename verrassingen opduiken."

Zo werden er bijkomende afspraken gemaakt inzake de personeelskost, de rentelast en de tarieven. De prijs om gebruik te maken van het recreatieve deel van het zwembad zal hoger zijn dan wat je moet betalen voor het sportbad. Ook parkeren zal er betalend worden. De investering werd vastgelegd op 25 miljoen euro, waardoor het jaarlijks door de stad bij te passen bedrag vastgelegd werd op 1,7 miljoen euro. "Maar ook nu betaalt de stad al voor het zwembad", klinkt het. "De voorbije vijf jaar was dat telkens gemiddeld 1,3 miljoen euro."

Toch een zeker prijsverschil, maar wel één waar de Aalstenaars veel meer zwemplezier voor krijgen, meent sportschepen Ilse Uyttersprot (CD&V). "Ik ben ervan overtuigd dat we binnen de afgesproken bedragen kunnen werken", zegt ze. "Met een nieuw zwembad zullen we trouwens veel Aalstenaars kunnen aanspreken die nu in de naburige steden gaan zwemmen."

Lijst A is intussen blij dat er duidelijkheid is inzake de financiën. "Ook wij zijn voorstander van een nieuw zwembad, maar we wilden natuurlijk ook dat er budgettaire ruimte over zou blijven voor andere projecten", zegt schepen Ann Van de Steen (Lijst A). "Daarover zijn we het nu allemaal eens."

Een zwembadbezoek zal nog altijd kunnen aan democratische prijzen en daar is schepen Karim Van Overmeire (N-VA) blij mee. "De stad moet zich focussen op haar kerntaken", zegt hij. "We hebben de opdracht om sport te promoten en clubs te ondersteunen. Het kan niet de bedoeling zijn dat we ook voor louter recreatief plonsplezier nog eens gaan bijleggen uit de stadskas. Maar we hebben nu de garantie dat dit niet zal gebeuren."