Politie wil geen toppers voor Eendracht GEEN DUELS TEGEN RODA JC EN KV MECHELEN DOOR TEKORT AAN AGENTEN

28 juni 2018

02u38 2 Aalst De supporters van Eendracht Aalst zijn boos. De club mag geen oefenmatchen spelen tegen KV Mechelen en het Nederlandse Roda JC. De politie geeft geen toestemming omdat ze over te weinig manschappen beschikt tijdens de zomer.

Op 16 juli vindt de eerste training plaats van Eendracht Aalst en daarna zijn er oefenwedstrijden tegen achtereenvolgens Jong Lede, KAV Dendermonde, de beloften van OH Leuven, Deux-Acren, FC Lebbeke, Berchem Sport en KVK Ninove. De kans is bijzonder klein dat het Pierre Cornelisstadion volloopt voor een van deze duels. Dat was waarschijnlijk anders geweest hadden de voetballers van Eendracht het mogen opnemen tegen Roda JC, KV Mechelen, RWDM of de beloften van Club Brugge. Die wedstrijden krijgen geen goedkeuring van de politie van Aalst, wegens te weinig manschappen voor een te groot risico.





Ontgoochelde supporters

"Triestig", schrijft supportersclub Onion Boys 17 op haar Facebookpagina. Heel wat andere supporters reageren ontgoocheld. "We kunnen alleen maar oefenen tegen zwakkere ploegen dan ons. Heist mag wel spelen tegen Anderlecht, daar gaat dat wel. In Aalst heeft men daar de kunde niet voor blijkbaar", zegt een supporter. De fans vragen zich af of er wel genoeg volk is voor Cirk en het criterium.





Een andere fan zegt dat er twee kampen zijn. "Je hebt het kamp dat de schuld bij de politie legt, terwijl andere supporters zeggen dat het bestuur de schuldige is. Een club als Roda JC vraagt enkele duizenden euro's om te komen oefenen. Sommige fans verdenken het bestuur ervan dat ze dat niet willen betalen en de schuld dan maar bij de politie leggen."





Commerciële hoogdagen

Nochtans zit Dirk Adriaenssens, bestuurslid bij Eendracht, met een dubbel gevoel. "Mijn antwoord is genuanceerd. Enerzijds is er begrip voor de politie, want iedereen heeft recht op vakantie. Anderzijds is dit vervelend voor Eendracht omdat we er niet in slagen mooie namen naar het stadion te halen. Rechtstreekse concurrenten als RWDM en Knokke hebben wel een vol huis met een tegenstander als Anderlecht. Dat zijn commerciële hoogdagen. Onze rivalen hebben zo een streepje voor", zegt hij.





Eendracht-supporter en VB'er Johan Van Nieuwenhove stelde er op de gemeenteraad een vraag over. "Het gaat om oefenmatchen. En toch zou het risico te groot zijn?", zegt Van Nieuwenhove. Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) zegt dat het wel degelijk om risicomatchen gaat. "Het is niet omdat het oefenmatchen zijn, dat er geen risico is. Bij een eerder incident geraakten zeven agenten werkonbekwaam. Mocht dit in een beter stadion gebeuren, zou de situatie ook anders zijn. Ik zal wel nog in overleg gaan met de club hierover", zegt D'Haese.