Politie voert razzia uit in café des arcades Koen Baten

10 november 2018

23u44 14

De Aalsterse politie is deze avond binnengevallen in café des arcades aan het station in Aalst. Het was iets voor 22.00 uur dat een tiental politiemannen binnen viel om een drugscontrole uit te voeren in het café. Dit nieuws wordt ook door Aalsters burgemeester Christoph D’haese bevestigd. Het ging om een gecoördineerde actie van de politie. Er werd ook gebruik gemaakt van een drugshond. Die doorzocht ook een auto van een cafébezoeker die geparkeerd stond op het stationsplein. Op het moment van de controle mocht niemand het café betreden of verlaten.

Het is op dit moment nog niet duidelijk of er iets gevonden werd, maar de resultaten worden mogelijk later meegedeeld.