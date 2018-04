Politie vat Roemeense dieven die vrouw beroofden van gouden ketting 23 april 2018

In de Gentsestraat in Aalst is zaterdag rond 14.00 uur een 74-jarige dame door twee mannen beroofd van haar gouden halsketting. Daarna zetten de twee heren het op een lopen. Een voorbijganger liep hen achterna, maar verloor hen toch uit het oog. Het slachtoffer en twee getuigen konden een beschrijving geven van de mannen waardoor ze snel gelokaliseerd werden. De politie arresteerde de mannen en bij de fouillering troffen ze de gouden halsketting aan. Het gaat om twee mannen van Roemeense origine, die respectievelijk 26 en 18 jaar oud zijn. Een van de verdachten woont in Schaarbeek, de andere heeft geen vaste woonst in België. De dieven zijn gedagvaard door het parket en zullen op 20 juni van dit jaar verschijnen voor de correctionele rechtbank in Dendermonde. (KBD)