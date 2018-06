Politie valt binnen in café Retro en appartement 27 juni 2018

02u47 0 Aalst De lokale politie van Aalst en de federale politie zijn gisteren rond 12 uur binnengevallen in Café Retro in de Majoor Charles Claserstraat in Aalst. Nog geen honderd meter verder werd ook een appartement onderzocht in het Van Geemstraatje.

Beide huiszoekingen staan waarschijnlijk in verband met elkaar en zouden kaderen in een gerechtelijk onderzoek rond drugs. Ook een drugshond van de politie was aanwezig. Er gebeuren regelmatig vreemde zaken in de buurt rond het café. In het Van Geemstraatje en de Geeraerdstraat niet ver van het café worden regelmatig lege drugsspuiten aangetroffen. Bij de inval in het café werd de bazin voor verhoor meegenomen door de politie. Het is niet duidelijk of zij werd aangehouden. Er werd ook een doos met bewijsmateriaal uit het café naar buiten gebracht. Aalsters burgemeester Christoph D'haese bevestigt dat er een zaak lopende is naar het café. "Ik zal de komende dagen een verslag vragen aan de procureur des konings over de resultaten van het onderzoek. Als er zaken zijn die niet toegelaten zijn, zal ik niet twijfelen en eventueel een sluitingsmaatregel hanteren van het café", aldus D'haese. "Ik ben hier duidelijk in en heb dit in het verleden nog gedaan met de King's in Aalst en ben zeker bereid dit opnieuw te doen", klinkt het. Het is ook niet de eerste keer dat de politie binnenvalt in het café. Sinds de controles zijn opgevoerd zou het drugsgebruik in de aanpalende straten wel een pak verminderd zijn. De straat was een tijdlang afgesloten voor het verkeer. (KBD)