Politie valt binnen in appartementsgebouw in Hofstade Koen Baten

20 februari 2019

16u20 4

In de Mottantstraat in Hofstade heeft de politie dinsdagavond rond 21 uur een inval gedaan in een appartement op het gelijkvloers. Volgens enkele buurtbewoners werd een jonge vrouw meegenomen door de politie. De actie duurde ongeveer een half uur.

De inval zou kaderen in een gerechtelijk onderzoek rond diefstallen. Het parket van Oost-Vlaanderen wil geen informatie kwijt over de zaak. Mogelijk werden ook op andere plaatsen in Aalst huiszoekingen uitgevoerd.