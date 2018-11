Politie stelt zeven overtredingen vast tijdens controle Koen Baten

11 november 2018

11u07 0

De politiezone Berlare/Zele heeft bij een controle afgelopen nacht 47 voertuigen gecontroleerd. Er werden verschillende overtredingen vastgesteld. In totaal werden er zeven overtredingen vastgesteld. Twee bestuurders legden een ademtest af, een bestuurder blies alarmfase, de andere bestuurder blies positief. De politie kon ook nog een bestuurder tegenhouden die onder invloed van drugs achter het stuur zat. Er werd ook een proces-verbaal opgesteld voor drugsbezit. Er werden twee grammen aangetroffen in de wagen. Verder werd er ook nog een waarschuwing opgeschreven voor een keuring en een pv voor een niet verzekerd voertuig. Tot slot kon de politie ook nog een bestuurder tegenhouden die het verbodsbord C1 had genegeerd.