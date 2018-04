Politie schiet gewapende man neer STATIONSBUURT OPGESCHRIKT DOOR LUIDE KNALLEN KOEN BATEN RUTGER LIEVENS

03u05 0 Aalst De Aalsterse politie heeft een gewapende man aan het station geneutraliseerd nadat hij een mes naar de agenten had gegooid. De man werd zwaargewond, maar buiten levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

Het was rond 21.00 uur gisteravond dat er plots paniek ontstond in de stationsomgeving van Aalst. Heel wat reizigers en bezoekers van de plaatselijke cafés schrokken plots van drie luide geweerschoten. Kort daarvoor had de politie een melding binnengekregen over een gewapende man die daar aan het rondwandelen was. Een fietspatrouille van de lokale politie was als eerste ter plaatse en kon de man aanspreken. "Daarop begon hij de agenten onmiddellijk te bedreigen en nam hij een mes. Hij weigerde dit neer te leggen en gooide het mes zelfs naar de agenten om hen te kunnen verwonden", zegt burgemeester Christoph D'haese. "Nadien merkten de agenten op dat de man ook in het bezit was van een vuurwapen en moesten ze ingrijpen. Ze hebben de verdachte geneutraliseerd en hebben drie schoten gelost", bevestigt de burgemeester.





Zware verwondingen

De man kwam na de schoten ten val, waarna de politie hem de wapens afhandig maakte.De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse en sloten het stationsplein af. De verdachte werd ter plaatse verzorgd en vervolgens met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij liep zware verwondingen op, maar verkeert niet in levensgevaar. Verschillende omstaanders zagen de feiten gebeuren en waren stevig onder de indruk. "Plots hoorde ik een luide knal en keek ik verschrikt om. Daarna volgden nog twee schoten en zag ik dat de politie massaal aanwezig was. Ik zag een man op de grond liggen, maar wist niet goed wat er gaande was", klinkt het bij een getuige.





Over het motief van zijn daden is op dit moment nog altijd niets bekend. Het gaat om een man met de Belgische nationaliteit. Wat wel zeker is, is dat het niet om een daad van terreur zou gaan. De lokale politie ter plaatse wou niet veel informatie kwijt over het incident, maar de ingreep van de agenten zou wel volgens het boekje gebeurd zijn. "Alles wijst er op dit moment op dat beide agenten handelden uit wettige zelfverdediging. Het incident is gefilmd door camera's, waardoor we een grondig onderzoek kunnen opstarten. De agenten zijn niet gewond geraakt bij de interventie", aldus D'haese nog. Het parket van Dendermonde kwam gisteravond nog ter plaatse en is een onderzoek gestart. In de loop van de dag zou hier meer informatie over moeten vrijkomen.