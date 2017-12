Politie onderzoekt vernielingen in Pierre Cornelisstadion 02u24 0 Aalst Eendracht Aalst mat dit weekend de schade op na de derby tegen Dender.

"Het Pierre Cornelisstadion kreeg voor de derby, in de nacht van donderdag op vrijdag, ongewenste bezoekers over de vloer. Naast het uitgraven van de middenstip werd er ook ingebroken in de omroepcabine, waar materiaal werd vernield en ontvreemd", zegt de club.





"Sommige schade zoals het geluid kon nog tijdig hersteld worden, maar voor het scorebord was het te laat om het nog geactiveerd te krijgen, vandaar dat het tijdens de wedstrijd buiten werking was. Daarnaast werd ook een reclamepaneel aan flarden gescheurd. De politie en het labo kwamen de nodige vaststellingen doen teneinde de daders van deze vernielingen te identificeren", aldus de club.





Het Eendracht-bestuur liet ook de vernielingen van de led-borden achter het doel noteren door de politie. "De volledige schade zal zo snel mogelijk becijferd en verhaald worden", zegt Eendracht. (RLA)