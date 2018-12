Politie moet E40 afsluiten voor 85-jarige spookrijdster: dame mag nooit meer sturen Koen Baten

13 december 2018

17u21 2 Aalst Een 85-jarige dame is door de politierechtbank in Aalst veroordeeld tot een boete van 360 euro, nadat ze met haar voertuig kilometerslang aan het spookrijden was op de E40, ter hoogte van Aalst.

Het voertuig van J.N. was ook niet gekeurd. De politie moest de E40 volledig afsluiten zodat er geen ongevallen zouden gebeuren. Toen de vrouw kon worden onderschept, was ze erg verward en wist ze niet waar ze was of wat ze had gedaan. De 85-jarige vrouw woonde nog alleen thuis en is dementerend. “De vrouw was vereenzaamd thuis en had haar papieren niet meer in orde. Daarbij kampt ze soms ook met dementie”, aldus haar advocaat. “Ondertussen heeft ze haar rijbewijs ingeleverd en ook haar auto werd verkocht, waardoor ze nooit meer zal rijden", klinkt het. De politierechtbank in Aalst paste ook artikel 42 toe op de vrouw, waardoor ze ongeschikt werd verklaard om nog met een voertuig te rijden.