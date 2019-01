Politie houdt klopjacht op inbrekers in Nieuwerkerken Koen Baten

10 januari 2019

13u45 10

De Aalsterse politie heeft met behulp van de federale politie woensdagavond een klopjacht gehouden op inbrekers. Een vrouw kon de inbrekers op heterdaad betrappen in de Tolstraat in Nieuwerkerken. Ze verwittigde meteen de politie die vijf minuten later massaal ter plaatse kwam en ook de hulp inriep van luchtsteun met een warmtecamera om de eventuele daders te vatten. De zoektocht startte woensdagavond iets na 19 uur. Het zou gaan om drie daders. Of de zoektocht iets opleverde is niet duidelijk.