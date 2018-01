Politie en Bijeva slaan handen in elkaar OPMERKELIJKE SAMENWERKING IN STRIJD TEGEN KINDERARMOEDE FRANK EECKHOUT

02u45 0 Ronny De Coster V.L.N.R.: Anny De Windt, politiechef Jan De Sutter, commissaris Peter Souffriau en Zottegems burgemeester Jenne De Potter met de cheque van 900 euro. Aalst Politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem gaat de vzw Bijeva helpen bij het detecteren van kinderarmoede in de politiezone. "Onze wijkagenten stoten soms wel eens op schrijnende toestanden. Wij bezorgen die mensen het gsmnummer van de bezielster van Bijeva zodat ze hulp kunnen vragen", verduidelijkt korpschef Jan De Sutter.

Met haar vzw Bijeva zet weldoenster Anny De Windt (74) zich al meer dan 20 jaar in voor de kansarme kinderen in de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek. Ze reikt hun ouders sleutels aan om zelf uit de benarde situatie te klauteren en werkt aan de sociale integratie van kinderen uit kansarme gezinnen.





Elke zomer bezorgt ze zo'n 100 kinderen een onvergetelijke vakantie. Met kerst liet de vrouw voor 103 kansarme kinderen nog een traiteur aanrukken. Al die inzet bleef niet onopgemerkt, want vier jaar geleden werd Anny uitgenodigd door het koningshuis. "Ik werd daar benoemd tot Commandeur in de Kroonorde. Koning Filip en koningin Mathilde waren zo aangegrepen door mijn verhalen dat ze vorige zomer besloten om eens langs te komen op één van mijn vakantiekampen", zegt ze trots.





Niet evident

Onlangs werd Anny ook uitgenodigd op het politiecommissariaat in Zottegem waar ze haar project mocht toelichten. "De korpsleiding had al veel over mij gehoord. Omdat de agenten ook wel eens geconfronteerd worden met kinderarmoede, vroeg ze zich af of er geen mogelijkheid was om samen te werken. Dat is echter niet evident, want de agenten mogen de privacy van die gezinnen op geen enkele manier schenden", vertelt Anny.





De vrouw ging met de korpsoverste aan tafel zitten om een samenwerking op poten te zetten. "Voortaan hebben onze agenten het gsmnummer van Anny De Windt op zak. Als zij tijdens een interventie gecontronteerd worden met een gezin in armoede, kunnen zij dat nummer doorgeven. Vaak weten die mensen niet waar ze terechtkunnen voor hulp. Een simpel telefoontje naar Anny kan al een groot deel van hun problemen oplossen, want de vrouw zorgt niet alleen voor voedselpakketten of vakanties, maar voor administratieve ondersteuning", weet de korpschef.





900 euro

Anny kwam haar project gisteren ook nog eens toelichten op de politieraad. Daar kreeg ze een cheque van ruim 900 euro overhandigd. Ze maakte van de gelegenheid nog eens gebruik om de werking van Bijeva extra in de verf te zetten. "Het geld dat we krijgen, gaat bijna integraal naar de kinderen. Op 10 euro gaat slechts een halve euro naar de basiswerking van de vereniging. Als de rest gaat naar de kids", geeft Anny nog mee.





Dotaties voor Bijeva kunnen gestort worden op rekeningnummer BE55 0015 0850 9644. Meer info is te vinden op www.bijeva.be. Vragen kan je sturen naar





annydewindt@bijeva.be.