Pluim voor veilig carnaval POSITIEVE NOOT VAN DE FEESTCOMITE¿VOORZITTER 08 februari 2018

02u41 0

Feestcomitévoorzitter Dirk Verleysen wil vandaag een pluim geven aan iedereen die meewerkt aan een veilig carnaval. In de carnavalshallen wordt er gelast, geverfd en worden koppen gesneden. Incidenten in het verleden toonden aan dat de bouw van een praalwagen niet altijd zonder risico's is. Denk maar aan de brand van de carnavalshallen in 2016 of de brand bij carnavalsgroep Geloeif Mè Goed in 2004. Om catastrofes in de werkhallen in de toekomst te vermijden, leveren de stad en de toezichters van de carnavalswerkhallen enorme inspanningen. Zo werden de heropgebouwde hallen extra brandveilig gemaakt door onder meer brandwerende muren te zetten. Ook de vereniging van de vaste groepen, Carnavalist Tot in de Kist, doet haar duit in het zakje. "Duim omhoog voor Carnavalist Tot in de Kist die de carnavalisten informeert over hoe ze zich het best verzekeren tegen onheil. Via Carnavalist Tot in de Kist kunnen carnavalsgroepen elk jaar ook hun brandblusapparaten laten nakijken en vernieuwen. De carnavalisten krijgen branddekens", zegt Dirk Verleysen. "Bedankt aan al die carnavalisten die ervoor zorgen dat de carnavalswagens veilig aan de start van de stoet geraken."