Plat dak van appartementsgebouw gewaaid door stormwind Koen Baten

10 maart 2019

17u58 0

In de Denderstraat in Aalst is een plat dak van een appartementsgebouw grotendeels weggewaaid. Het dak schoot los door de hevige rukwinden en kwam gevaarlijk naar beneden te hangen. Heel wat stukken kwamen ook op de grond terecht en de plaats werd volledig afgesloten door de hulpdiensten. De brandweer van Aalst kwam ter plaatse om het dak te verwijderen. Verschillende appartementen zijn onbewoonbaar door de schade die aangericht werd. Er vielen geen gewonden.

Ook op andere plaatsen in Aalst was er sprake van stormschade. De antenne van het ASZ ziekenhuis in Aalst werd vernield door de wind en moest vastgemaakt worden door de brandweer. In de Ajuinstraat in Aalst heeft een houten puntgevel het ook begeven door de hevige windvlagen.