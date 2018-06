Plastic Attack in Albert Heijn 04 juni 2018

02u41 0 Aalst De eerste Plastic Attack van Aalst vond plaats in de Albert Heijn in de Pontstraat. Klanten van de supermarkt konden er hun plastic verpakkingen achterlaten.

"We hadden vooraf de Albert Heijn op de hoogte gebracht en ze gingen ermee akkoord dat we dit deden", zegt Maja Samol, de initiatiefneemster van de actie. "Ik kijk naar het lijstje steden waar Plastic Attack plaatsvond. De lijst was lang, maar Aalst stond er niet tussen. Dus heb ik contact opgenomen met muzikant Frederik Sioen, die het gezicht is van de actie. Hij heeft een event aangemaakt op Facebook en er waren mensen bereid om mee te helpen aan de actie."





Groen

Ook Lander Wantens, Ingrid Buys en Domien De Wit van Groen waren van de partij. "Met acties als 'Mei Plastic Vrij', de Plastic Attack in Aalst, plogging-acties en tal van andere initiatieven tonen burgers aan dat dit thema zeer sterk leeft", zeggen zij.





"Groen wil dat de stad sterk inzet op het reduceren van het gebruik van wegwerpplastics. Met als doel Aalst tegen 2030 plasticvrij te maken. Door in te zetten op herbruikbare bekers, een verbod op plastic zakjes en stimuleren van verpakkingvrije winkels. Ook moet de stad zelf het goede voorbeeld geven door niet langer gebruik te maken van wegwerpplastics op eigen evenementen."





(RLA)