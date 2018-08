Plas water op tunnel wordt weggepompt Rutger Lievens

14 augustus 2018

14u52 2 Aalst Het Agentschap Wegen en Verkeer zal het water op de nieuwe tunnel in de Boudewijnlaan in Aalst wegpompen. Op sociale media werd er al wat gelachen met de nieuw gevormde poel: 'Nief Oilsjters Oepelocht Zwembad Boudewoinloon', tweette het Twitter-account Oilsjt.

Schepen van Openbare Werken Ann Van De Steen (Lijst A) nam contact op met Agentschap Wegen en Verkeer. "Ik heb gevraagd of er daar een nieuw openluchtzwembad geopend was in de Boudewijnlaan, ze schrokken een beetje", zegt Van De Steen. "Het is natuurlijk maar een tijdelijke toestand, zo zal het eindresultaat er niet uitzien. Agentschap Wegen en Verkeer heeft me beloofd dat het water deze week zal worden weggepompt", zegt ze.