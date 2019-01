Pizzakoerier (18) overvallen tijdens levering in Aalst Koen Baten

26 januari 2019

10u38 0

In de Drie Sleutelsstraat in Aalst is een 18-jarige pizzakoerier gisteravond overvallen door vijf jongeren. De jongeman was voor Kingslize Pizza in Aalst aan het leveren, toen de daders de pizza’s met geweld veroverden. De koerier kreeg een slag in het gezicht en zal waarschijnlijk een stevige blauwe plek overhouden.

Kingslize Pizza plaatste gisteravond zelf nog een oproep naar mogelijke getuigen. “Het ging om vijf jongeren, drie van Afrikaanse origine, een van Noord-Afrikaanse afkomst en een blanke jongeman", klinkt het. “Wie iets gezien heeft kan ons altijd contacteren op het nummer 053/21.14.44.”

De politie werd verwittigd en op de hoogte gebracht van de feiten, de man ging naar het ziekenhuis om daarna klacht in te dienen bij de politie.