Pikkeling zoekt oude foto's voor 50-jarig bestaan 06 april 2018

02u34 0 Aalst In 2019 bestaat het oogstfeest de Pikkeling 50 jaar en daarom zijn VVV De Faluintjes, Heemkundige Kring De Faluintjes en Erfgoedcel Denderland op zoek naar foto's, documenten of verhalen over dit traditionele feest.

"We willen dit mooie verleden immers niet zomaar verloren laten gaan. Daarom organiseren we deze oproep naar het publiek. We zoeken waardevol materiaal rond het verleden van de Pikkeling. Concreet gaat het over oude foto's, documenten of verhalen van één van de edities. Op Erfgoeddag, zondag 22 april, zullen we aanwezig zijn in de orangerie van het Waterkasteel van Moorsel met scanners en laptops. We digitaliseren dan meteen de materialen en schrijven alle informatie en verhalen op", zeggen de organisatoren van De Pikkeling.





Lezing

"Ondertussen kunnen de bezoekers gezellig met een hapje en drankje herinneringen ophalen aan de tijd van toen, of 's ochtends de lezing over de politieke geschiedenis van Moorsel van de heemkundige kring volgen. Wie nog materiaal of informatie heeft, maar die dag er niet bij kan zijn, mag gerust contact opnemen met de erfgoedcel." (RLA)