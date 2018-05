Pikkeling zoekt gastgezinnen 16 mei 2018

02u41 0

De organisatoren van De Pikkeling zijn op zoek naar gastgezinnen. "Dit jaar vindt De Pikkeling plaats van 25 juli tot 1 augustus en zullen 4 buitenlandse groepen aanwezig zijn. Deze deelnemers verblijven in gastgezinnen. In totaal moeten we 110 gasten logement bieden. Onze zoektocht leverde reeds een onderkomen op voor de artiesten van de groepen uit Mexico en Kenia. We zoeken nog 16 gastgezinnen voor deelnemers uit Mongolië en Montenegro", luidt het. Geïnteresseerden mogen mailen naar: gastgezinnen@de-pikkeling.be. (RLA)