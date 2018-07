Pikkeling krijgt 8.500 euro van Gatz (Open Vld) 09 juli 2018

Vlaams minister Sven Gatz kent 8.500 euro toe aan De Pikkeling, het Internationaal Folkloristisch Oogstfeest uit de Faluintjesstreek in Aalst. In totaal ging er een bedrag van 1,8 miljoen euro naar 145 dossiers in Vlaanderen. "Vorig jaar werd De Pikkeling erkend door minister Sven Gatz en opgenomen in de inventaris van het Vlaams Immaterieel Erfgoed", aldus de organisatoren van De Pikkeling. "Deze erkenning houdt op zich geen financiële tegemoetkoming in zich. Wel verleende de provincie Oost-Vlaanderen de 48ste Pikkeling een eenmalige subsidie. Aangezien de bevoegdheid cultuur overgedragen werd van de provincies naar de Vlaamse Gemeenschap richtte de vvv De Faluintjesstreek een subsidieverzoek aan de Vlaamse Gemeenschap voor haar 49ste editie van de Pikkeling. Cultuurminister Sven Gatz keurde na positief advies van de administratie ons dossier goed en kent ons een subsidie toe van 8.500 euro." (RLA)