Pikkeling boos op stadsbestuur EXTRA VEILIGHEIDSEISEN JAGEN ORGANISATIE OP KOSTEN WIM DE SMET

30 juni 2018

02u51 0 Aalst In de Faluintjes maken ze zich op voor de 49ste Pikkeling. Maar de organisatoren van het folkloristisch oogstfeest maken zich zorgen over de toekomst. "Het dreigingsniveau jaagt ons op kosten en het stadsbestuur wil ons niet helpen", luidt het.

De Pikkeling, dat is een begrip in de regio. Het evenement vindt traditioneel plaats in het laatste weekend van juli. Dit jaar vormt de hoeve De Croes in de Achterstraat in Meldert het decor voor de feesten. Maar de organisatoren maken zich zorgen. Vorig jaar werd het event al afgesloten met verliescijfers, omdat er moest geïnvesteerd worden in extra veiligheidsmaatregelen. "Het stadsbestuur wil niet bijdragen aan de veiligheidskosten die oplopen tot 15.000 euro", zegt voorzitter Erwin Sabbe van VVV Faluintjesstreek. "Hoewel de editie van vorig jaar een enorm succes was, kwamen we niet uit de kosten. Sinds de aanslagen en de hantering van het terreurdreigingsniveau worden de eisen steeds groter."





De organisatoren hadden al een onderhoud met de stad. "Na Aalst Carnaval hebben we een overleg gepland en hebben we de burgemeester gevraagd om ons te helpen", luidt het. "Vooral de veiligheidskosten baren ons zorgen. Maar tot vandaag hebben we nog niets vernomen. De stad wil ons voor 1.950 euro aan logistieke steun verlenen. Voor dat bedrag mogen we een podium en dranghekkens gebruiken. Maar steun voor ons oogstfeest zelf krijgen we niet. Bovendien geldt nationaal dreigingsniveau 2. De stad Aalst besliste op eigen houtje om dat op te trekken naar niveau 3. En dat betekent extra uitgaven voor beveiliging."





Uitgaven inperken

De organisatie van de Pikkeling kost jaarlijks 150.000 euro. Het event is voor iedereen gratis toegankelijk. "Maar dat we het gratis kunnen houden, is alleen dankzij de inzet van honderden vrijwilligers en lokale handelaars. Het is eigenlijk niet te geloven dat de stad ons niet beter wil steunen. We weten zelfs niet of we onder deze omstandigheden nog een 50ste editie kunnen organiseren."





De Pikkeling is sinds vorig jaar ook erkend als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. "Alleen carnaval heeft deze erkenning al in de wacht gesleept", zegt Erwin. "Maar in de praktijk verandert er niet zo veel. Die erkenning hadden we graag binnengehaald voor onze 50ste verjaardag en daarin zijn we dus geslaagd. Het stimuleert ons wel om de folkloristische veldactviteiten te verjongen." Om de uitgaven binnen de perken te houden, werd ook beslist om de Pikkeling Youth-formule te herzien. Tijdens Pikkeling Yout werd ieder jaar een bekend artiest naar de Faluintjes gehaald. Vorig jaar was dat Kommil Foo. "Met alle respect voor Kommil Foo, maar een uitgave van 15.000 of 20.000 euro voor één performance, dat kunnen we ons niet permitteren", weet de voorzitter. "Daarom organiseren we op vrijdag dit jaar 'De Prikkeling', een gratis en veelzijdig programma."