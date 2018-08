Pieter en Georgette vieren 70 jaar huwelijk Rutger Lievens

08 augustus 2018

08u24 0 Aalst Pieter Uyttersprot en Georgette Meert hebben hun 70ste huwelijksverjaardag gevierd.

Pieter werd geboren op 12 november 1927 en Georgette op 26 februari 1929, allebei in Moorsel. Ze woonden in dezelfde straat en leerden elkaar daar kennen. Op 14 juli 1948 gaf het verliefde koppel elkaar het ja-woord in Moorsel. De huwelijksceremonie werd geleid door Gaston Caudron, toenmalig schepen in het gemeentehuis van Moorsel. Angèle Beurms en Frans Scheirlinck waren de getuigen.

Hun gezinnetje groeide met 2 kinderen: Arthur en Emilienne, later kwamen er 4 kleinkinderen: Gino, Nico,Marcia en Evy. De familie blijft uitbreiden met ondertussen al 7 achterkleinkinderen.