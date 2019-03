Piet De Koninck ontwerpt alternatief voor Het Melkhuisje: “Een glazen huis met exotische planten om bezoekers aan te trekken” Rutger Lievens

31 maart 2019

15u20 7 Aalst Over.morgen stelde in het stadspark enkele alternatieven voor die mogelijks Het Melkhuisje zouden kunnen vervangen. Het meest in het oog sprong het glazen huis van de Aalsterse creatieve geest Piet De Koninck.

Piet De Koninck stelt voor om Het Melkhuisje te vervangen of aan te vullen met een glazen constructie. “Geen serre, want in de zomer moet het er geen 50 graden zijn, eerder een veranda. Een glazen gebouw met veel licht en kamerplanten”, zegt Piet De Koninck. “Het stadspark is de tuin van de stadsbewoners. Ik denk dat ze dit wel een leuke plek zouden vinden om naartoe te komen. Ik heb gekozen om sommige ramen een kleur te geven. Eigenlijk zou je nog verder kunnen gaan en op het plein dat grenst aan Het Melkhuisje een grotere glazen constructie bouwen. In samenwerking met de Plantentuin van Meise kan je daar exotische planten in zetten, wat voor veel mensen een reden zou zijn om het stadspark te bezoeken”, zegt De Koninck.

Ook Objekt Architecten, De Bruyn Architecten en Atelier Kubiek brachten een ontwerp mee naar het stadspark.

Schepen van Leefmilieu Katrien Beulens (CD&V) wil de ideeën van over.morgen zeker eens bekijken. “Op dit moment zijn er geen plannen met Het Melkhuisje. Ik ben zeer benieuwd naar de ontwerpen”, zegt ze.