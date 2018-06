Pierre en Lies vierden diamanten bruiloft 07 juni 2018

02u30 1

Pierre Van Assche en Lies Thijssen uit Aalst vierden hun 60ste huwelijksverjaardag. Pierre werd geboren op 30 december 1930 in Aalst en Lies op 28 december 1936 in Uden - Nederland. Op 10 mei 1958 beloofden zij elkaar eeuwige trouw. Pierre werkte in de CM en was koster in de Sint-Martinuskerk. Hij heeft dit werk 60 jaar gedaan en werd daarvoor meermaals geëerd door het bisdom Gent. Lies baatte een winkel uit in de Rozemarijnstraat. Het koppel kreeg drie kinderen: Els, Ria en Lieve. Er volgden ook zeven kleinkinderen: Ella, Audrie, Rémy, Elias, Esther, Jasper en Rob.





(RLA)