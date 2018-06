Pierre en Erna vieren 50ste huwelijksverjaardag 07 juni 2018

Pierre De Wetter en Erna Clauwaert uit Aalst hebben hun 50ste huwelijksverjaardag geviedd. Pierre werd geboren op 18 februari 1946 in Meldert en Erna op 31 maart 1947 in Aalst. Op 25 mei 1968 verschenen deze jubilarissen voor toenmalig ambtenaar van burgerlijke stand Etien De Luyck in het gemeentehuis van Erembodegem. Pierre ging aan de slag als loodgieter bij bvba Fermon in Haaltert en Erna als stikster bij Couture Jarice in Welle. Het koppel kreeg één zoon, Gunther en een kleindochter Bauke.





(RLA)