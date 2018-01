Philip en Wendy starten twee hamburgerzaken 02u42 0 Foto Rutger Lievens Wendy en Philip bieden hamburgers, croques, wafels, en ijsjes aan in hun zaak Season Treats in de Kattestraat. Aalst Philip Grimontpont (39) en Wendy Van Landeghem (39) starten met Season Treats, twee hamburger- en croque-zaken in het centrum van Aalst.

"Omwille van medische redenen stopte de uitbater van de twee ijsjeszaken Piccoli ermee. Het pand in de Kattestraat en in de Kerkstraat kwam vrij te staan en dat vonden we een opportuniteit", zegt Philip Grimontpont. "De vorige uitbater verkocht in de zomer ijsjes en sloot de deuren in de wintermaanden. Wij hebben ervoor gekozen om ook ijsjes te verkopen in de zomer, maar als het kouder wordt over te schakelen op hamburgers en croques. Wafels zullen het hele jaar door te verkrijgen zijn. Op de hamburgers ligt Iers vlees, op de kaart kan je kiezen uit verschillende toppings en sauzen", zegt Philip.





Voor Wendy is het de tweede zaak in de Kerkstraat, want zij houdt ook 't Frituurke open. Zowel 't Frituurke als beide Season Treats-zaken zullen open zijn met carnaval. "Op één stinkbom na een paar jaar geleden heb ik nog nooit overlast gehad van de festiviteiten. De Season Treats in de Kerkstraat zal drie carnavalsdagen open zijn, die in de Kattestraat zal zeker zondag met de stoet open zijn", zegt ze. Over de toekomstige concurrentie van Ellis Gourmet Burger rechtover de deur in de Kattestraat is het koppel niet bang. "Dat is toch meer een restaurant en de prijzen zijn navenant, bij ons ligt de focus op meeneem." (RLA)