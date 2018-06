Philemon en Germaine 65 jaar gehuwd 12 juni 2018

Philemon De Sadeleer en Germaine Van Heddegem hebben hun 65ste huwelijksverjaardag gevierd. Philemon en Germaine trouwden op 9 mei 1953 in Nieuwerkerken. Philemon ging aan de slag als baanmeester bij de NMBS en Germaine nam de zorg voor de 4 kinderen - Daniella, Marina, Christiaan en Gina - op zich. Er volgden 2 kleinkinderen: Evert en Chloë. Er is ook al een achterkleinkindje June en er is een tweede op komst in juli. Schepen Mia De Brouwer overhandigde hen een geschenk en een brief en medaille van het koningshuis.





(RLA)