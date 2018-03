Petitie tegen 'verstedelijking' 01 maart 2018

Buurtbewoners van de Achterstraat in Meldert hebben een tachtigtal bezwaren verzameld tegen een vergunningsaanvraag voor een appartementsgebouw in de straat. Er is een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor het slopen van een woning. In de plaats wil men er een gebouw met vijf appartementen zetten en vijf garages. "Wij zijn naar hier komen wonen voor het landelijk karakter. Als we dit toelaten staat straks de hele straat vol appartementen", zeggen de buren. Schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA) moet nu samen met de rest van het stadsbestuur beslissen over de vergunning. "Ik kan nog niks zeggen over de uitkomst, maar we zullen zeker luisteren naar de bezwaren van de buurt", zegt ze. (RLA)