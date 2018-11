Petitie met 768 handtekeningen kan gsm-mast niet tegenhouden Rutger Lievens

16 november 2018



De gsm-mast in Nieuwerkerken waar fel tegen geprotesteerd werd, is dan toch geplaatst. De voorbije dagen werd druk gewerkt naast de brug in de Tolstraat en het resultaat is nu te zien: tussen de spoorweglijn en site De Parel staat een dertig meter hoge mast. Nochtans had een actiecomité met een petitie 768 handtekeningen verzameld tegen de mast. Ook de stad Aalst had negatief advies gegeven. De hogere overheden verleenden echter de nodige vergunningen.