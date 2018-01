Peter Van Keer (42) 20 januari 2018

Beroep





Zelfstandig schrijnwerker





Burgerlijke staat





Getrouwd met Evelien, kinderen heten Julie (11), Lieze (8) en Liano (8).





Actief bij welke carnavalsgroep?





Ooit voorzitter Schiefregt'oever, nu Bjein Swanjee





Wanneer heb je beslist om deel te nemen aan de prinsenverkiezing?





"Drie jaar geleden heb ik beslist om mee te doen met de prinsenverkiezing. 2018 zou mijn jaar worden. Al bijna 25 jaar vertoef ik tussen carnavalisten en kandidaat-prinsen. Met mijn schrijnwerkerstalent heb ik vaak meegewerkt aan decors voor prinsenverkiezingen. Als je iemand ziet prins worden, dan begint het bij jezelf ook te kriebelen om dat eens mee te maken. Je snapt dat pas als je in Aalst geboren bent. Dat is iets dat je met je genen meekrijgt. Het is iets waarvan je zegt: 'als je in Aalst woont, moet je het toch eens kunnen beleven om prins te zijn van deze stad.' Ik ben 42 jaar geworden, dus de tijd was gekomen om de sprong te wagen. Een tweede keer komt er niet, dat wil ik mijn vrouw en kinderen niet aandoen." (RLA)