Peter Sagan grote publiekstrekker na-Tourcriterium Geen Froome, Thomas of Dumoulin aan de start volgende maandag, wel Mathieu van der Poel Redactie

23 juli 2018

20u32 8 Aalst Tijdens het na-Tourcriterium van volgende maandag in Aalst wordt groene trui en showman Peter Sagan de grote publiekstrekker. Chris Froome, al drie keer aan de start in Aalst, komt zeker niet en ook Geraint Thomas blijft afwezig. Tom Dumoulin kiest voor een criterium in eigen land. Wel aan de start: Mathieu van der Poel. Inmiddels liet Lucien Van Impe weten niet te zullen deelnemen aan de traditionele Gentlemen's Classic. Van Impe had vorig jaar ernstige hartproblemen.

De pers verzamelde naar goede gewoonte in eethuis Mie Katoen in Affligem om er te horen welke grote namen de organisatoren hebben kunnen strikken voor het na-Tourcriterium van Aalst, het eerste en oudste criterium van het land. Renno Roelandt en Johny Van Den Borre, de sterke mannen achter dit na-Tourcriterium, riepen de namen af en wat meteen opviel: geen gele trui. "De vrouw van Froome staat op bevallen, vandaar dat hij niet haalbaar is", aldus Van den Borre. "Dumoulin gaat voor applaus in eigen land, maar wij hebben wel Mathieu Van der Poel, Nederlands kampioen op de weg en in het veld en sinds dit weekend ook in het mountainbiken. Daarnaast hebben we ook de immer charismatische Italiaan Sonny Colbrelli aan de start." De organisatie legde ook Tourrijders Thomas De Gendt, Thomas Degand, Dimitri Claeys, Guillaume Van keirsbulck en Timothy Dupont vast. Ten slotte komt ook nog Gentenaar Iljo Keisse.

De erelijst van de laatste jaren oogt in elk geval indrukwekkend. De laatste vijf winnaars heten Oliver Naesen (klopte vorig jaar Chris Froome in de sprint), Chris Froome (2016), Peter Sagan (2015), Greg Van Avermaet (2014) en ook in 2013 won Chris Froome.

Het parcours is hetzelfde gebleven. Er wordt gestart ligt op de Grote Markt, vandaar gaat het naar de Hopmarkt, Keizersplein, Zonnestraat, Houtmarkt, Pontstraat en zo weer naar de Grote Markt. De profs rijden 65 ronden, goed voor 107,25 kilometer. De wedstrijd van de profs start om 19.30 uur.

Voordien kan het publiek al de vroegere wielersterren voorbij zien fietsen. Dit jaar is daar geen Lucien Van Impe bij. Op het na-Tourcriterium van vorig jaar raakte bekend dat Lucien Van Impe het slachtoffer was geworden van een hartinfarct. Sindsdien revalideert hij in het OLV-ziekenhuis. "Ik was er graag bij geweest, maar ik moet toch wat oppassen", vertelt Lucien die het maar een saaie Tour vindt. "Hooguit twee ritten waren de moeite waard. Ik denk dat Tom Dumoulin in Parijs op het hoogste schavotje staat." De Gentlemen Classic start om 17 uur (Andy Peelman van de buurtpolitie geeft het startschot) , de oud-wielrenners en BV's rijden 18 ronden of 30 kilometer. Om 14 uur is er ook nog een wedstrijd voor brandweerlui en om 15.30 uur is er wedstrijd voor Euro Heart Biking-patiënten, mensen die een hartaanval achter de rug hebben.