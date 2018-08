Peter Delclef wint zilver in Elvis-wedstrijd Rutger Lievens

24 augustus 2018

09u34 0 Aalst Aalstenaar Peter Delclef veroverde de tweede plaats op de Europese muziekwedstrijd rond Elvis Presley in het Duitse Bad Nauheim.

"Toen Elvis Presley in 1958 zijn militaire dienstplicht vervulde in Duitsland, werd Bad Nauheim zijn Europese thuisbasis", zegt Delclef. "Om dit toch wel belangrijke moment in de muziekgeschiedenis te herdenken, wordt daar afgelopen weekend al voor de zeventiende keer het vierdaagse 'Europees Elvis Festival' georganiseerd. Het festival trekt gedurende vier dagen zo'n 10.000 bezoekers aan", zegt hij. Al voor de vierde keer wordt op dat festival een muziekwedstrijd rond Elvis Presley georganiseerd. "Uit de talrijke inzendingen werden door de organisatoren de acht beste gekozen om hun eigen interpretaties te brengen van Elvisnummers", zegt Peter. "Dat gebeurt op een waardige en respectvolle manier, geen gedoe met lange bakkebaarden of Vegas-glitterkostuums."

Peter Delclef timmert al een aantal jaren naarstig aan een muzikale carrière met singles als 'Het bloed', 'Afzien zonder jou' en het binnenkort te verschijnen 'Ik wil meer'. Hij trad zaterdagnamiddag in Bad Nauheim op met zijn eigen show 'Peter sings The King' voor een laaiend enthousiast publiek. Datzelfde publiek was tevens jury en kon op elke optredende artiest stemmen. In de late avond werd de uitslag bekendgemaakt en daaruit bleek dat Peter Delclef de tweede plaats behaalde. "Een ware apotheose van het vierdaagse Europese Elvis Festival", zegt Peter.